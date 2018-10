Árbitro Nikola Dabanovic nomeado para o jogo do Sporting na Liga Europa

Dabanovic, que tem 36 anos e é internacional desde 2009, vai ajuizar pela primeira vez um jogo de uma formação portuguesa nas taças europeias.

Na primeira jornada do Grupo E, o Sporting venceu em casa os azeris do Qarabag por 2-0, enquanto os ucranianos do Vorskla Poltava perderam por 4-2 no reduto dos ingleses do Arsenal.

O encontro entre o Vorskla Poltava e o Sporting, da segunda jornada do Grupo E da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, a partir das 19:55 locais (17:55 em Lisboa), em Poltava, na Ucrânia.

Lusa