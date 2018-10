Futebolista Giuseppe Rossi escapa de suspensão de um ano por doping

O avançado, de 31 anos, foi apanhado com dorzolamida, normalmente utilizada em oftalmologia para combater a hipertensão ocular, numa análise ao seu sangue após um jogo entre o Génova e o Benevento, em maio, a contar para a Liga italiana.

A agência de antidopagem daquele país exigiu, na altura, a suspensão de um ano para Rossi, mas hoje acabou por não atribuir nenhum castigo ao atleta.

Interrogado acerca do teste positivo, Giuseppe Rossi não conseguiu ter um argumento adequado para explicar a presença da substância no seu organismo, tendo alegado uma "contaminação alimentar involuntária".

Internacional italiano em 30 ocasiões e outrora uma das grandes promessas do futebol transalpino, Rossi formou-se no Parma e atraiu o interesse do Manchester United, pelo qual passou sem grande sucesso.

Seguiu-se o Villarreal, em 2007, tornando-se o melhor marcador da história do clube espanhol, mas constantes lesões afetariam mais tarde o jogador. Desde 2013, já representou Fiorentina, Levante, Celta de Vigo e Génova.

Lusa