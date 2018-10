Um regresso e quatro ausências no treino do Sporting

O treinador do Sporting, José Peseiro, prepara o confronto com os ucranianos do Vorskla Poltava, da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. O técnico poderá ter algumas dores de cabeça, devido ao facto de ter três jogadores importantes para a equipa de fora do jogo na Ucrânia.

O avançado holandês, Bas Dost, recupera de um problema muscular e fez até ao momento dois jogos na temporada e marcou dois golos, ambos concretizados no jogo da primeira jornada da I Liga Portuguesa, frente ao Moreirense.

O defesa central francês, Mathieu, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda no jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa frente ao Qarabag e o médio argentino Battaglia sofreu uma mialgia de esforço.