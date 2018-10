Benfica volta a vencer na Champions nove jogos depois

Seferovic (6') e Grimaldo (15') colocaram as águias com uma vantagem de dois golos, que acabou por ser anulada graças a um bis de Klonaridis (53' e 63'), já depois da expulsão de Rúben Dias (45+4'). O herói inesperado das águias foi Alfa Semedo, autor do golo da vitória benfiquista aos 74 minutos.

Com esta vitória, as águias celebram o regresso às vitórias na liga milionária mais de um ano e meio depois - a última aconteceu em fevereiro de 2017, frente ao Borussia Dortmund, na 1.ª mão dos oitavos-de-final.

O Benfica segue no 3.º lugar do grupo E, com 3 pontos, menos um que Ajax e Bayern Munique, que também hoje empataram a um golo, na Alemanha.

Na próxima jornada, os encarnados visitam o terreno do Ajax (23 de outubro às 20h00) e o Bayern joga na Grécia com o AEK (23 de outubro às 17h55).