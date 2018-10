Num comunicado publicado no site oficial do clube, o Benfica "(...) congratula-se com a decisão" do TAD, que vai permitir que o clássico frente aos dragões tenha público nas bancadas do Estádio da Luz.

Os encarnados referem ainda a "(...) coincidência e singular momento escolhido para deliberar sobre esse castigo por parte do CD da FPF, gerador de inevitável instabilidade em vésperas de importante clássico".

O duelo entre Benfica e FC Porto joga-se este domingo às 17h30.