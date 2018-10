João Sousa foi completamente dominado no primeiro set e no segundo sofreu um break logo no terceiro jogo e não mais recuperou, tendo o primeiro e único ponto para quebrar o serviço ao adversário já no 10.º jogo

O tenista português não conseguiu, porém, concretizá-lo e fazer o 5-5, com o russo a vencer, então, três pontos consecutivos e a selar a vitória.

Lusa