Jorge Jesus considerado o melhor treinador em setembro na Liga da Arábia Saudita

O Al Hilal de Jorge Jesus lidera o campeonato juntamente com o Al Nassr, ambos com 12 pontos, e com a mesma diferença de golos. Durante o mês de setembro, a equipa do treinador português venceu todos os jogos que disputou, três na liga da Arábia Saudita e um frente ao Al-Shabab Seed, em jogo da Liga dos Campeões Árabe.

Jorge Jesus assinou contrato por uma época com o clube saudita no verão e já venceu uma Supertaça ao serviço do clube árabe.

O antigo treinador do Sporting conta com dois jogadores conhecidos dos portugueses na equipa, sendo eles Carlos Eduardo, antigo jogador do FC Porto e do Estoril, e André Carrillo que chegou ao Al Hilal emprestado pelo Benfica.