Osorio diz que Vitória de Guimarães quer melhorar "defensivamente"

Autor do golo que colocou os vimaranenses em vantagem diante do Vitória de Setúbal, numa partida da última ronda que terminou empatada (1-1), o venezuelano, de 24 anos, considerou que os minhotos, atualmente a sexta equipa mais batida na prova, a par de Moreirense e Aves, vão evoluir nesse capítulo.

"Pouco a pouco, vão-se vendo os resultados do trabalho do mister (Luís Castro) e há que virar a página. Estamos a trabalhar para ser mais fortes defensivamente. Pouco a pouco, vamos afinando esses aspetos", realçou o jogador cedido ao Vitória pelo FC Porto, após o treino matinal desta terça-feira.

Osorio regressou à titularidade no domingo, depois de não ter realizado qualquer jogo oficial pelo Vitória desde 10 de agosto - derrota por 3-2 na Luz, diante do Benfica -, e disse estar pronto para continuar a jogar e até para marcar mais golos, depois do cabeceamento certeiro frente aos sadinos. "Sou muito bom no jogo aéreo. Seria algo muito bom conseguir mais golos", considerou.

O venezuelano salientou ainda que a equipa, atualmente numa série de dois jogos sem triunfos, tem o "compromisso" de chegar na "melhor forma" à Madeira e "conseguir os três pontos", frente ao Marítimo, na sétima jornada, no sábado, a partir das 18:00 horas.

