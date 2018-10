Peru Nolaskoain renova com o Athletic Bilbau até 2024

O jovem atleta, de apenas 19 anos, está a realizar a sua primeira época no plantel principal do clube, pelas mãos do técnico Eduardo Berizzo. Nas camadas jovens, alinhava como médio defensivo, mas o treinador argentino adaptou-o ao centro da defesa. O número 31 do conjunto basco estreou-se na Liga espanhola a 20 de agosto e marcou um golo, diante do Leganés (2-1).

No empate da última jornada no reduto do FC Barcelona (1-1), jogou como suplente utilizado, fruto de problemas físicos do central Iñigo Martínez, que substituiu aos 23 minutos.