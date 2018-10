O maliano Moussa Marega (49') marcou o único golo do triunfo portista.

Com esta vitória, os azuis e brancos sobem à liderança do grupo D com 4 pontos, os mesmos que o Schalke 04, que também hoje venceu no terreno do Lokomotiv Moscovo por 1-0.

Na próxima jornada, o FC Porto joga na Rússia com o Lokomotiv (24 de outubro às 20h00) e o Galatasaray recebe o Schalke 04 (24 de outubro às 20h00).