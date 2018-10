Confrontos entre adeptos e polícia após goleada do PSG frente ao Estrela Vermelha

O Paris Saint-Germain redimiu-se da derrota face ao Liverpool com o "massacre" do Estrela Vermelha de Belgrado - nada menos que 6-1, no Parque dos Príncipes.

Ocasião para Neymar brilhar, com "hat-trick", dos quais dois de livre direto. Completaram a goleada a restante linha de ataque parisiense - o ponta de lança Cavani e os extremos Mbappé e di Maria -, em jogo com arbitragem do português Artur Soares Dias.