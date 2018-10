Cristiano Ronaldo fora das próximas convocatórias da seleção nacional

O capitão não vai, por isso, ser opção para os jogos com Polónia e Escócia, agora a 11 e 14 de outubro, e com a Itália e novamente com a Polónia, a 17 e 20 de novembro.

O jogador entende que se trata de uma situação pontual mas garante que nunca vai abdicar da seleção nacional.

O selecionador nacional anuncia hoje os convocados para o encontro com a Polónia, para a Liga das Nações, e para o particular com a Escócia. A conferência de imprensa de Fernando Santos está marcada para as 12:30, na Cidade do Futebol.

O treinador de sub-21, Rui Jorge, também vai anunciar os convocados para os encontros frente ao Liechtenstein e à Bósnia-Herzegovina, da fase de qualificação para o Euro2019.