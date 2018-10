Sporting procura segundo triunfo na Liga Europa

Depois da vitória caseira frente ao Qarabag (2-0) na estreia na prova, os 'leões', quartos classificados da I Liga portuguesa, jogam, a partir das 17:55, em casa do quarto posicionado do campeonato ucraniano, que perdeu com o Arsenal (4-2).

Este será o primeiro encontro entre as duas equipas, com o Sporting a vencer cinco dos seis encontros com equipas ucranianas e a empatar outro, enquanto o Vorskla Poltava perdeu as quatro partidas com portugueses.

Para este jogo, o treinador dos 'leões', José Peseiro, volta a contar com Nani, que tinha ficado de fora da partida com o Marítimo (2-0), mas ainda não terá à disposição Mathieu, Battaglia e Bas Dost.

No outro encontro da 'poule', o Qarabag vai tentar contrariar o favoritismo do Arsenal.Nos restantes jogos da jornada, destaque ainda para a visita do Olympiacos, de Pedro Martins, ao AC Milan.

Lusa