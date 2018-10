Lewis Hamilton conquista 80.ª 'pole' da carreira no GP do Japão de Fórmula 1

A chuva que ameaçava aparecer no final da sessão de qualificação baralhou as contas de muitas equipas, sobretudo da Ferrari, que fez sair os seus pilotos para a pista com pneus intermédios montados.

Uma opção que se revelou errada uma vez que o asfalto ainda não estava molhado o suficiente e que fez os dois pilotos regressar às boxes para trocar pelos hiper-macios.

Enquanto isso, os restantes aproveitavam as condições do asfalto de Suzuka para marcarem tempos, suficientemente bons para assegurar um dos primeiros lugares na grelha.

A chuva começou então a cair nos derradeiros minutos e impediu o alemão Sebastian Vettel de ir além da nona posição, tendo até uma ligeira saída de pista, quando o asfalto já estava encharcado.

"Foi das decisões mais difíceis que tivemos de tomar, mas é por isso que somos uma grande equipa", disse, no final da sessão, Lewis Hamilton.

Com o tempo de 1.27,760 minutos, o britânico conquistou a 80.ª 'pole position' da sua carreira.

O seu companheiro de equipa na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, foi segundo, a 0,299 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) a 50 pontos de Hamilton, vai largar apenas da nona posição, tendo ficado a 4,432s do britânico.

O dia ficou marcado por um violento despiste do alemão Nico Hulkenberg (Renault) ainda na terceira sessão de treinos livres.O Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 é a 17.ª prova da temporada.

Lusa