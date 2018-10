Benfica bate FC Porto quatro anos depois e sobe à liderança da I Liga

O Benfica, que não vencia os 'dragões' desde dezembro de 2014, impôs-se no Estádio da Luz, em Lisboa, com um golo do avançado suíço, marcado aos 62 minutos, proporcionando ao treinador Rui Vitória o seu primeiro triunfo de sempre sobre o FC Porto, atual campeão nacional.

Com este triunfo, o Benfica passa a somar 17 pontos e salta para a liderança do campeonato, em igualdade com o Sporting de Braga, enquanto o FC Porto fica em terceiro, com 15, e sob ameaça do Sporting (13), que visita hoje o Portimonense.

Lusa