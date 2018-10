Um golo na própria baliza de Bruno Gomes, aos 71 minutos, bastou para os 'axadrezados' conquistarem os três pontos em disputa e fugirem aos lugares da zona de despromoção.

Com esta vitória, o Boavista sobe provisoriamente ao 11.º lugar, com sete pontos, enquanto o Desportivo das Aves é 17.º e penúltimo, com quatro.

Lusa