Hoje é dia de clássico. Benfica recebe FC Porto

Depois do empate no sábado do Sporting de Braga, líder isolado da prova, na receção ao Rio Ave, 'dragões' e águias' ficaram com a possibilidade de subirem ao comando da prova.

No caso do campeão nacional, um triunfo em casa do rival significará a liderança isolada da prova, já que arrancou para esta jornada a apenas um ponto dos bracarenses, enquanto o Benfica também subirá à liderança em caso de vitória, mas neste caso com o mesmo número de pontos dos 'arsenalistas', com os 'encarnados' em vantagem na diferença de golos.

Apesar das ausências para o clássico, Rui Vitória garantiu ter soluções para apresentar um onze competitivo no domingo. O técnico do Benfica revelou ainda estar cansado do destaque dado a certas estatísticas.

Hernâni lesionou-se no treino deste sábado e junta-se a Aboubakar nos indisponíveis do FC Porto para o clássico. Sérgio Conceição desvaloriza as ausências. O treinador portista considera que o jogo na Luz não será decisivo.