Portimonense vence Sporting em casa por 4-2

Manafá, aos 30 minutos, e Nakajima, aos 44, deixaram os algarvios a vencer por 2-0 ao intervalo, tendo Fredy Montero, aos 63, dado esperanças ao Sporting de virar o resultado, ao reduzir, mas o conjunto de Portimão voltou aos dois golos de vantagem, com o 'bis' de Nakajima, aos 82.

No entanto, o resultado não estava ainda fechado, tendo os 'leões' voltado a reduzir por Coates, aos 88, mas a equipa algarvia aproveitou o adiantamento dos lisboetas para 'matar' o jogo, com novo golo, agora de João Carlos, aos 90+3.

Com esta vitória, o Portimonense deixa a lanterna-vermelha da prova e sobe ao 13.º lugar com sete pontos, enquanto o Sporting fecha a jornada no quinto posto com 13 pontos, a quatro dos dois comandantes, Benfica e Sporting de Braga.

Lusa