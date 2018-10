Salin já recuperou de uma concussão cerebral

"O Salin sofreu uma concussão cerebral, fez exames e está bem. Viajará para Lisboa", informou o assessor de imprensa do Sporting, à margem da conferência de imprensa do treinador José Peseiro, depois da partida.

O jogador francês lesionou-se na sequência do segundo golo do Portimonense, perto do intervalo. O guarda-redes do Sporting, ao tentar defender o remate do japonês Nakajima, bateu com a face no poste e perdeu os sentidos, o que obrigou à sua saída, já consciente.

O francês foi substituído por Renan, seguiu de maca para os balneários e, pouco depois, foi transportado de ambulância para o Hospital de Portimão, onde foi sujeito a exames.

O Portimonense venceu o Sporting, por 4-2, e abandonou a última posição da classificação da I Liga, enquanto que a equipa leonina está agora a quatro pontos da liderança, no quinto posto.

Com Lusa