Os 30 nomeados à Bola de Ouro

Ronaldo, que no verão trocou o tricampeão europeu Real Madrid pelos italianos da Juventus, terá como principais adversários à conquista do galardão, atribuído anualmente pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do mundo, o 'astro' do FC Barcelona Messi, outro 'penta', e Modric, vice-campeão do mundo e antigo colega nos madrilenos.

Cristiano Ronaldo, que perdeu este ano o prémio de melhor da FIFA de 2017/18 para o croata Luka Modric, já venceu a Bola de Ouro cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

A lista é dominada pelos franceses, com seis elementos da equipa que foi campeã do mundo na Rússia, batendo a Croácia, além de Benzema, enquanto a Croácia conta com três nomeados, os mesmos da Bélgica, terceira classificada.

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Raphael Varane (Real Madrid) são os campeões do mundo na lista.

No campo dos clubes, o Real Madrid conta com nove nomes nos nomeados, incluindo dois que mudaram de clubes no verão: Ronaldo saiu para a Juventus, enquanto o belga Thibaut Courtois juntou-se ao clube, proveniente do Chelsea.

A Croácia, finalista vencida do Mundial2018, tem ainda Mario Mandzukic, da Juventus, e Ivan Rakitic, do campeão espanhol FC Barcelona, nos nomeados, enquanto o finalista da Liga dos Campeões, o Liverpool, conta com o egípcio Mohamed Salah, o brasileiro Alisson, guardião contratado à Roma, o também brasileiro Roberto Firmino e o senegalês Sadio Mané.

Entre os 30 nomes, nota ainda para os belgas Kevin de Bruyne (Manchester City) e Eden Hazard (Chelsea), o brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain) ou o guarda-redes esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid), que em Portugal jogou no Benfica, mas também no Rio Ave, União de Leiria e Beira-Mar.

Na categoria feminina, que será atribuída pela primeira vez, a equipa francesa do Lyon, tricampeã europeia, coloca sete jogadoras entre as nomeadas, com destaque para a inglesa Lucy Bronze.

Bronze e a holandesa Lieke Martens, do FC Barcelona, são as principais candidatas ao prémio, ao lado da brasileira Marta, que venceu o prémio FIFA para melhor jogadora da época 2017/18.

Também atribuído pela primeira vez, o Prémio Kopa honra o melhor jogador com menos de 21 anos, numa votação levada a cabo pelos 33 vencedores vivos da Bola de Ouro, o que inclui Cristiano Ronaldo e Luís Figo, mas também nomes como Michel Platini, Franz Beckenbauer, Jean-Pierre Papin ou Zinedine Zidane.

O favorito é o francês Kylian Mbappé, também nomeado à Bola de Ouro, numa lista que inclui ainda o inglês Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, os italianos Gianluigi Donnarumma e Patrick Cutrone, do AC Milan, o japonês Ritsu Doan (Groningen) ou o norte-americano Christian Pulisic (Borussia Dortmund), além do brasileiro Rodrygo (Santos), de apenas 17 anos.

A votação começa hoje para o prémio que diz respeito ao ano civil de 2018, ao contrário dos prémios UEFA e FIFA, atribuídos mediante as prestações na época 2017/18.

A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 03 de dezembro.

Entre 1956 e 1994, a Bola de Ouro era atribuída apenas a jogadores europeus que representassem clubes europeus, mas, a partir de 1995, a distinção da publicação francesa foi alargada a todos os futebolistas que jogam na Europa e, desde 2007, passou a ter amplitude planetária, sem qualquer restrição.

Em 2010, a France Football e a FIFA juntaram-se para criar a Bola de Ouro FIFA, que foi atribuída em conjunto entre 2010 e 2015, altura em que o prémio voltou a ficar, de novo, sob a égide exclusiva da revista francesa.

Com Lusa