Apenas um dia depois do fecho das jornadas nos vários países onde competem os diversos internacionais portugueses, há algumas incertezas em relação a eventuais lesionados, caso de Gonçalo Guedes, do Valência, que saiu aos 10 minutos do jogo frente ao Barcelona.

Os jogadores portugueses concentram-se ao longo do dia na Cidade do Futebol, em Lisboa, estando prevista uma conferência de imprensa de um jogador às 17 horas, seguindo-se o primeiro treino, às 17:30 horas.

Lusa