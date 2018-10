Depois do jogo com a Udinese, este domingo, em que marcou um golo, Cristiano Ronaldo viajou para Lisboa com a namorada Georgina Rodríguez.

A página de fãs do jogador no Instagram publicou fotos de ambos num bar da capital.

"A Gio e o Cristiano estão em Lisboa", referem os fãs.

Esta segunda-feira, a imprensa britânica divulgou que os representantes da mulher que acusa Ronaldo dizem ter conhecimento de mais três casos que envolvem o internacional português.

Por cá, o Jornal de Notícias escreve que, em resposta à queixa apresentada por Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo terá admitido o envolvimento sexual e que, só depois, a ex-modelo terá sido violentada por uma outra pessoa.