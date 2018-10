Futebolistas russos respondem por agressão a funcionários do Governo

Um vídeo colocado nas redes sociais mostra os futebolistas e os seus acompanhantes a agredirem, num café, os dois funcionários, um dos quais, Dénis Pak, sofreu um traumatismo cranioencefálico, levando as autoridades russas a abrirem uma investigação ao caso.

Benoit Tessier

O Zenit de São Petersburgo já emitiu um comunicado em que se manifesta "indignado" com o comportamento do avançado internacional russo, enquanto o Krasnodar anunciou que suspendeu o contrato de Mamáev, assinalando que vai "adotar todas as sanções possíveis".

As imagens provocaram indignação geral na Rússia, tendo o porta-voz presidencial, Dmitry Peskov, qualificado o incidente de "desagradável".

Lusa