Lutador Conor McGregor suspenso um mês por motivos médicos

McGregor foi derrotado em Las Vegas, com uma submissão no quarto assalto.

USA Today Sports

Segundo a BBC, a Comissão Atlética do Nevada confirmou a suspensão do lutador irlandês até 28 de outubro. A suspensão por motivos médicos são uma rotina na UFC (Ultimate Fighting Championship).

Mas a noite não ficou apenas marcada pela derrota do irlandês, mas também pelas cenas violentas que se instalaram na arena após o combate.

Após a vitória, o russo Nurmagomedov saltou do ringue e começou a bater num membro da equipa de McGregor. Entretanto, também o lutador irlandês entrou em confrontos com a equipa do russo, dentro do ringue.

Três membros da equipa russa foram detidos, mas segundo a emissora britânica, acabaram por ser libertados, depois de McGregor se recusar a apresentar queixa.

A vitória de Nurmagomedov está pendente, enquanto a Comissão Atlética do Nevada investiga os incidentes.

O lutador russo já veio pedir desculpas e defender-se, revelando o "lixo de conversa" que teve com McGregor antes do combate: "falou sobre a minha religião, o meu país e o meu pai".