Payet é um dos mais virtuosos jogadores franceses. Não esteve no Mundial 2018 porque se lesionou na final da Liga Europa, frente ao Atlético de Madrid. Payet tem 31 anos, joga no Marselha e atravessa um bom momento de forma.

Nabil Fekir cai da convocatória com uma lesão no tornozelo, sofrida na derrota do Lyon, por 5-0, com o Paris Saint-Germain.