Pedro Mendes na seleção para jogar, mas também para aprender

"Tento aprender sempre como os melhores. Mesmo com 28 anos, aprendo com os mais jovens, como o Rúben Dias, e com os mais velhos, como o Pepe", afirmou Pedro Mendes em conferência de imprensa, minutos antes de novo treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O central do Montpellier cumpre a segunda chamada de Fernando Santos, embora da primeira vez não tenha sido utilizado pelo selecionador luso.

"O primeiro passo era cá estar. Agora que cá cheguei é tentar fazer alguns minutos. Qualquer jogador trabalha para que isso aconteça", referiu o defesa formado no Real Massamá e no Sporting.

A cumprir a quarta temporada no campeonato francês, Pedro Mendes comentou a situação de Leonardo Jardim no Mónaco, em que leva 10 jogos seguidos sem vencer, e de Miguel Cardoso, que foi despedido do Nantes.

"O Leonardo Jardim já foi campeão pelo Mónaco, está numa fase de transição depois de ter perdido alguns jogadores e precisa de tempo. Com o Miguel Cardoso, as coisas não correram bem. Não há muita tolerância no estrangeiro", considerou.

Portugal, que volta a não contar com Cristiano Ronaldo, defronta a Polónia em Chorzow, na quinta-feira, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, visitando três dias depois a Escócia, num encontro particular.

Após o almoço, a comitiva lusa viaja para a Polónia.

Lusa