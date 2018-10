Portugal vence Alemanha no segundo jogo no Europeu feminino de hóquei em patins

Num jogo que até esteve equilibrado até ao intervalo (1-1), a seleção lusa conseguiu no segundo tempo afinar a pontaria e garantir mais um triunfo.

À semelhança do primeiro jogo, com a Inglaterra, Marlene Sousa voltou a estar em destaque, ao ser a melhor marcadora do encontro (apontou dois golos).

Nos restantes jogos, a Espanha, que jogou duas vezes, conseguiu duas goleadas, a primeira por 12-0, frente à Suíça, e a segunda por 7-1, perante a Itália.

A França também impôs uma goleada por 11-5 à Inglaterra.

As espanholas, vencedores de cinco edições, incluindo das quatro últimas, lideram a tabela, com nove pontos, contra seis de Portugal, que na quarta-feira volta a entrar em rinque, desta feita para defrontar a França.

O Campeonato da Europa de hóquei em patins feminino decorre até sábado, na Mealhada.



Lusa