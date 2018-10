Seleção portuguesa de futebol parte para a Polónia às 18:00

"Devido a uma avaria na aeronave, o horário de saída da seleção nacional para a Polónia, previsto para esta terça-feira, às 14:45, foi cancelado", começou por informar a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para mais tarde revelar a nova hora para a partida, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A equipa, que jogará na Polónia o seu segundo jogo do Grupo 3 da Liga das Nações A, foi informada da situação ainda antes de deixar a Cidade de Futebol, em Oeiras, onde treinou de manhã, com os 25 jogadores que Fernando Santos decidiu levar para Chorzow, palco do jogo de quinta-feira.



Lusa