Seleção volta a treinar em Oeiras e viaja para a Polónia

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos teve à disposição os guarda-redes Rui Patrício, Beto e Cláudio Ramos, os defesas João Cancelo, Kévin Rodrigues, Mário Rui e Pedro Mendes, os médios Gedson, Sérgio Oliveira, Rúben Neves e Renato Sanches e os avançados Hélder Costa, Bruma e Rafa, que substituiu o lesionado Gonçalo Guedes.

A partir das 10:30 horas desta terça-feira, será possível ver se sobem ao relvado os restantes 11 convocados (Pepe, Rúben Dias, Cédric, Luís Neto, Bruno Fernandes, William Carvalho, Pizzi, Danilo, Bernardo Silva, Éder e André Silva), que na véspera ficaram no ginásio a fazer trabalho de recuperação.

Antes da sessão, um jogador fala aos jornalistas sobre os próximos compromissos de Portugal, o primeiro na quinta-feira, frente à Polónia, em Chorzow, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, e o seguinte três dias depois, com a Escócia, em Glasgow, de caráter particular. A equipa viaja para Polónia após o almoço.

O avançado Cristiano Ronaldo ficou de fora da convocatória após um entendimento com o selecionador, depois de ter sido conhecida a reabertura de um processo em que é acusado de ter violado uma mulher norte-americana em 2009.

Com Lusa