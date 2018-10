Gian Piero Ventura anunciado como novo treinador do Chievo Verona

Despedido do comando técnico da Itália, após falhar a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018, o treinador, de 70 anos, regressa à órbita dos clubes, depois das passagens por Sampdoria, Udinese, Cagliari, Nápoles, Verona, Pisa, Bari e Torino.

Com contrato válido por duas temporadas, Ventura substitui Lorenzo D'Anna, despedido na terça-feira do comando técnico do Chievo, após a derrota na oitava jornada do campeonato, com o AC Milan, por 3-1, a sexta derrota na prova.

A equipa de Verona, que tem apenas dois empates e ainda não venceu na prova, segue no último lugar, com um ponto negativo, devido ao facto de ter iniciado o campeonato com menos três pontos, penalização aplicada por fraude contabilística.



Lusa