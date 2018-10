Itália empata com Ucrânia na estreia de Piccini como internacional italiano

A seleção transalpina inaugurou o marcador aos 55 minutos, por Federico Bernardeschi, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, e a Ucrânia restabeleceu a igualdade pouco depois, aos 62, pelo médio Ruslan Malinovski, que alinha nos belgas do Genk.

O lateral direito Cristiano Piccini, atualmente jogador dos espanhóis do Valência, que foi chamado para preencher a vaga deixada em aberto pela lesão de Danilo D'Ambrosio, do Inter, entrou aos 84 minutos, a render Alessandro Florenzi, da AS Roma.

A Itália integra o Grupo C da Liga A da Liga das Nações, juntamente com Portugal e a Polónia, que se defrontam na quinta-feira, em jogo da segunda jornada.

Lusa