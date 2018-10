Rafael Nadal abre portas de centro desportivo para desalojados nas cheias em Maiorca

Pelo menos 10 pessoas morreram e uma criança está desaparecida na sequência das chuvas torrenciais e inundações, que devastaram o leste de Maiorca, em Espanha.

Perante a devastação, o Rafael Nadal anunciou no Twitter que iria abrir as portas e oferecer os espaços do Rafa Nadal Sport Centre e da Academia Rafa Nadal, para as pessoas que ficaram desalojadas.

Esta quarta-feira, o atleta espanhol esteve em Sant Llorenç des Cardassar, uma das vilas mais afetadas pela enxurrada, a limpar os terrenos. O momento foi captado por um jornalista e publicado nas redes sociais, onde foi muito elogiado.

Tanto em espanhol, como em inglês, os internautas destacaram a humildade, o "coração enorme" e o exemplo, que deixou muito "sem palavras".

Segundo as autoridades, a tempestade atingiu níveis nunca vistos naquelas ilhas, tendo-se a intempérie localizado numa estreita faixa de terra, o que levou ao transbordo de um riacho que atravessa a cidade de Sant Llorenc des Cardassar.

Vias de comunicação inundadas e carros amontoados depois de arrastados pela força da água, alguns deles ao longo da berma da estrada principal, eram uma imagem normal esta quarta-feira em Sant Llorenc e outras localidades dos arredores.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, visitou esta quarta-feira as zonas afetadas e garantiu que o Governo irá apoiar as famílias atingidas pelas inundações.