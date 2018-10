Gastão Elias, 192.º do "ranking" mundial ATP, bateu Arevalo, 185.º, por 6-3 e 7-6 (9-7), ao fim de uma hora e cinquenta e quatro minutos de encontro.Na segunda ronda, que está agendada para o final do dia de hoje, o português vai defrontar o austríaco Jurgen Melzer, 495.º do mundo.

Lusa