Aston Villa contrata treinador Dean Smith e adjunto John Terry

Despromovido em 2016, o clube de Birmingham tem como objetivo o regresso à 'Premier League', mas, após 12 jornadas, segue apenas no 15.º lugar do 'Championship', com 15 pontos, mas só a quatro pontos do sexto, o último que pode luta pela subida.

Dean Smith, de 47 anos, substituiu Steve Bruce, despedido a 3 de outubro, e será acompanhado por Terry, que atuou a época passada no Aston Villa e colocou um ponto final numa carreira marcada por quase duas décadas passadas a representar o Chelsea.

O Aston Villa anunciou ainda a contratação do diretor desportivo espanhol Jesus Garcia Pitarch, que já desempenhou igual cargo no Valência e Atlético de Madrid.

"Estas três contratações representam o começo de uma nova era e de um novo rumo para o Aston Villa e estamos muito entusiasmados por ter assegurado os seus serviços", afirmou o diretor executivo, Christian Purslow, ao sítio do clube.

Lusa