Campeã mundial França empata em casa com Islândia, Cervi marca pela Argentina

Em Guingamp, num particular arbitrado pelo português Tiago Martins, golos de Bjárnason e Árnason, aos 30 e 58 minutos, respetivamente, colocaram em 'sentido' a vencedora do Mundial 2018.

Num jogo em que dominaram a posse de bola, mas não conseguiram impor-se no domínio das oportunidades criadas, os franceses acabaram por reduzir já na reta final, graças a um autogolo de Eyjólfsson, aos 86.

Quatro minutos depois, coube ao 'menino' Kylian Mbappé, melhor jovem do Mundial da Rússia, converter um penálti que Sigthorsson, ao jogar a bola com a mão, 'ofereceu' à equipa da casa.

Em Riade, o Iraque não conseguiu suster o poderio ofensivo dos argentinos, que, mesmo sem Messi, não tiveram dificuldades em golear. Com Marcos Acuña, do Sporting, no ',onze', e Salvio, do Benfica, a partir dos 46 minutos, a 'alviceleste' chegou ao intervalo a ganhar 1-0, graças a um tento de Lautaro Martínez (18).

No segundo tempo, Roberto Pereyra fez o 2-0, aos 53, sete minutos antes da entrada de Cervi, que fechou aos contas aos 90+1, já depois do tento de Pezzella (82).

Em Cardiff, a Espanha goleou o País de Gales por 4-1, com dois golos de Paco Alcácer, aos oito e 29 minutos. Os defesas Sergio Ramos, aos 19, e Bartra, aos 74, fizeram de cabeça os restantes golos, em ambos os casos em resposta a bolas paradas cobradas por Suso, com Vokes a fazer o 'golo de honra' da equipa da casa, aos 89.

Lusa