Del Potro desiste nos oitavos do torneio de Xangai devido a lesão

Del Potro, quarto classificado do 'ranking' mundial, desistiu no início do segundo 'set', na sequência de uma queda em que se lesionou no joelho direito, depois de ter perdido o primeiro parcial por 7-5 frente ao croata, 13.º pré-designado e número 19 da hierarquia ATP.

A desistência surge um encontro 'demasiado tarde' para o português João Sousa, que foi eliminado durante a fase de qualificação e poderia ter entrado no quadro principal em substituição de Del Potro se o argentino não tivesse disputado o encontro da ronda anterior, com o francês Richard Gasquet, mesmo debilitado devido a uma gripe.



Lusa