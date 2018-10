FC Porto joga em Vila Real para a Taça a 19 de outubro

O Sport Clube de Vila Real, dos campeonatos distritais, é o adversário dos portistas na estreia na edição 2018/19 da Taça de Portugal.

O jogo foi agendado para as 20:15, do dia 19 de outubro, e o clube de Vila Real terá de proceder a um reforço da iluminação do campo para a transmissão televisiva.

Durante a tarde de hoje foi efetuada uma vistoria às condições de segurança do Complexo Desportivo do Monte da Forca por parte de elementos do FC Porto, da Federação Portuguesa de Futebol, GNR e Proteção Civil.



Lusa