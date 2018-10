Federação Espanhola de Futebol pede minuto de silêncio pelas vítimas de Maiorca

Em comunicado oficial, a RFEF dirigiu-se "à grande família do futebol" e agradeceu "a cooperação de todas as instituições futebolísticas", pedindo à Liga Nacional de Futebol Profissional, aos clubes, às federações regionais e ao Comité Técnico de Árbitros que "as homenagens se realizem de forma adequada".

A primeira divisão espanhola não participará nas homenagens, uma vez que está parada devido ao compromisso da seleção nacional, que vai defrontar o País de Gales, em jogo particular, e a Inglaterra, para a Liga das Nações.

A federação reiterou os "mais sentidos pêsames às famílias das vítimas das inundações em Maiorca, assim como a proximidade, solidariedade e auxílio de todo o futebol espanhol nestes momentos difíceis".

Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência das inundações que devastaram na noite de terça para quarta-feira o leste de Maiorca, a ilha principal do turístico arquipélago espanhol das Baleares.