Portugal defronta hoje a Polónia para a Ligas das Nações

Depois de um arranque vitorioso na nova competição da UEFA, no dia 10 de setembro, no Estádio da Luz, diante da Itália (1-0), a seleção portuguesa reencontra a Polónia, de Robert Lewandowski, seleção que não passou da fase de grupos no Mundial2018.

O último jogo entre Portugal e Polónia aconteceu nos quartos de final do Euro 2016, competição em que a seleção portuguesa se sagrou campeã europeia, com a equipa das quinas a vencer no desempate por grandes penalidades (5-3), após 1-1 nos 120 minutos.

Nesse jogo, disputado em Marselha, a Polónia adiantou-se no marcador, por Lewandowski, aos dois minutos, e Portugal igualou pelo então benfiquista Renato Sanches, aos 33, acabando o jogo por se decidir nos penáltis, com Quaresma a marcar o decisivo.

No jogo desta quinta-feira, da Liga das Nações, Portugal volta a não contar com Cristiano Ronaldo, que ficou de fora dos convocados, à semelhança do que aconteceu nas escolhas para a primeira jornada, e também não atuará nos dois embates de novembro.

Fernando Santos deverá apresentar um onze semelhante ao que derrotou os transalpinos e foi constituído por João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Mário Rui, à frente de Rui Patrício, um meio-campo com Rúben Neves, William Carvalho e Pizzi e dois extremos (Bruma e Bernardo Silva) no apoio a André Silva.

No banco, estará o regressado Éder, o herói da final do Europeu de 2016, face à França (1-0), bem como o guarda-redes Cláudio Ramos, o defesa Pedro Mendes e o avançado Hélder Costa, todos a espreitar a primeira internacionalização "A". Em Chorzow, o jogo terá início às 19:45 horas (de Lisboa), com arbitragem do espanhol Carlos del Cerro.

No Grupo 3, Portugal lidera com três pontos, seguido da Polónia, com um (face ao empate 1-1 na visita a Itália), enquanto os transalpinos seguem em último, também com um ponto, mas com dois jogos disputados.

No domingo, Portugal volta a jogar, mas um particular em Glasgow, com a Escócia, no mesmo dia em que a Polónia recebe a Itália, também para a Liga das Nações.

Lusa