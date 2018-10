Portugal mais perto da final four da Liga das Nações

Piatek (18') ainda deu vantagem aos polacos mas um golo de André Silva (32') e um autogolo de Glik (43') carimbaram a reviravolta no marcador. Depois, Bernardo Silva (52') aumentou a vantagem lusa, que já não fugiu, mesmo com o golo de Krychowiak (77').

Com este triunfo, a seleção nacional isola-se na liderança do grupo 3 da Liga A com 6 pontos, mais cinco que Polónia e Itália, e fica muito perto de garantir o apuramento para a final four da Liga das Nações.

O próximo jogo de Portugal na competição realiza-se a 17 de novembro, em Milão, frente à seleção transalpina.