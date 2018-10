Loures joga com o Sporting em Alverca dia 20 de outubro

O responsável pelo clube que milita no terceiro escalão (Campeonato de Portugal) referiu que a decisão do jogo se realizar em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, foi tomada esta manhã durante uma reunião conjunta com elementos da Federação Portuguesa de Futebol, do Futebol Clube de Alverca, Sporting Clube de Portugal e da Polícia de Segurança Pública.

"Efetivámos hoje os detalhes deste jogo que a PSP considera ser de alto risco", referiu o presidente do Grupo Sportivo de Loures.

Relativamente à expectativa para a partida com o Sporting, da terceira eliminatória da Taça e que terá transmissão televisiva, Armando Barreiro manifestou-se pouco confiante, uma vez que a diferença entre as duas equipas é "muito grande".

"Eu gosto do Loures. Loures pratica muito bom futebol, mas é no Campeonato de Portugal. Agora enfrentar uma equipa daquela dimensão, as minhas expectativas são um pouquinho baixas. Mas o futebol às vezes é cheio de surpresas. Vamos tentar dificultar ao máximo a vitória do Sporting", apontou.



Lusa