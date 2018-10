Portugal ruma hoje a Glasgow para defrontar a Escócia no domingo

A sessão de trabalho está marcada para as 17:30 horas, no St. Mirren Park, em Glasgow, com os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.

Os titulares do encontro de quinta-feira deverão cumprir apenas treino de recuperação, depois do segundo triunfo na mais jovem competição da UEFA, conseguido com golos de André Silva, Glik, na própria baliza, e Bernardo Silva.

Com a vitória em Chorzow, a formação portuguesa lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com o pleno de seis pontos, contra um da Polónia e da Itália, cumprida a primeira volta.

Em Chorzow, Fernando Santos apenas não pôde contar com Bruma, devido a um problema intestinal, de acordo com informação de fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Os restantes 24 convocados para os dois embates estarão em condições de atuar em Glasgow, frente à Escócia, em jogo de carácter amigável, numa partida em que o selecionador português pode aproveitar para estrear o guarda-redes Cláudio Ramos, o defesa Pedro Mendes e o avançado Hélder Costa.

O encontro particular entre a Escócia e Portugal está marcado para domingo, pelas 17:00 horas, no Hampden Park, em Glasgow.

Com Lusa