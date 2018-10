Catarina Costa de prata no GP de Cancun de judo, Joana Ramos de bronze

Após três triunfos, perante a mexicana Edna Carrillo e a romena Monica Ungureanu, na fase de grupos, e a sérvia Milica Nikolic, nas meias-finais, sempre por waza-ari, Catarina Costa só não pôde com a argentina Paula Pareto, a campeã olímpica de 2016, que ganhou a final por ippon, em 1.27 minutos.

Paula Pareto, que antes já havia eliminado a também portuguesa Joana Diogo – perdeu por ippon ao segundo combate, após o triunfo sobre a norte-americana Anne Suzuki, também por ippon -, já tinha ‘roubado’ a Catarina Costa o bronze nos Mundiais.

As medalhas de bronze foram conquistadas pela sérvia Milica Nikolic e a espanhola Julia Figueroa.

Na categoria de -52kg, Joana Ramos chegou ao bronze ao bater a polaca Karolina Pienkowska por ippon.

Antes, começou por bater a australiana Tinka Easton, por ippon, para, depois, perder com a suíça Fabienne Kocher, também por ippon. Nas repescagens, e antes de superar a polaca, venceu a russa Alesya Kuznetsova, por waza-ari.

Ainda nos -52kg, Mariana Esteves caiu logo no primeiro combate, derrotada por ippon pela italiana Giulia Pierucci.

Em masculinos, Portugal teve apenas um judoca em competição, João Crisóstomo, que terminou em sétimo lugar na categoria de -66kg, ao somar duas vitórias e duas derrotas.

Crisóstomo começou por bater o colombiano Juan Hernandez, por ippon, e o francês Kevin Azema, por waza-ari, para depois perder com o brasileiro Daniel Cargnin, por waza-ari, e, no primeiro combate das repescagens, com o eslovaco Matej Poliak, por ippon.

No Grande Prémio de Cancun, no México, a seleção lusa está ainda representada por Jorge Fernandes (-73kg), que combate no sábado, e Yahima Ramirez (-78), em ação no domingo.

Lusa