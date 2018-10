Portugal goleia Suíça e discute título Europeu feminino de hóquei com a Espanha

Na Mealhada, Aveiro, a Espanha também manteve o pleno de triunfos, ao golear a Alemanha por 10-2, ficando a um empate de assegurar o título, por ter uma melhor diferença de golos do que Portugal (55-4 contra 38-5).

Hoje, na penúltima jornada do Europeu, as candidatas voltaram a não desiludir, vencendo folgadamente os respetivos encontros.A equipa portuguesa, que procura repetir os títulos de 1997, 1999 e 2001, sentiu mais dificuldade que a equipa espanhola e, no final do primeiro tempo, vencia as helvéticas apenas por 1-0, com um golo de Ana Catarina Ferreira marcado perto do intervalo.

No segundo tempo a eficácia foi superior e os golos foram surgindo. Marlene Sousa, a melhor marcadora da prova, somou mais três golos à sua conta pessoal, Ana Catarina Ferreira também chegou ao 'hat-trick' e Maria Sofia Silva 'bisou'.

A Espanha, por outro lado, goleou a Alemanha, por 10-2, mostrando estar preparada para somar o sexto título e quinto consecutivo, depois das vitórias em 1995, 2009, 2011, 2013 e 2015.

Na outra partida do dia, a Itália, que fechou a sua participação na prova, também venceu, desta vez a França, por 3-2, assegurando o terceiro lugar final.

Na última jornada da 14.ª edição da prova, a decorrer na Mealhada, Portugal e Espanha medem forças, pelas 21:00 horas, numa partida que vai definir o vencedor do troféu, que será o quarto das portuguesas ou o sexto das espanholas.

Lusa