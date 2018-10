Terceira eliminatória da Taça de Portugal com quatro transmissões televisivas

O primeiro a entrar em ação é o Benfica, que vai jogar frente ao Sertanense, do Campeonato de Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra, às 20:45, na quinta-feira (18 de outubro).

No dia seguinte, sexta-feira, será a vez de o FC Porto entrar em campo, face ao Vila Real, dos campeonatos distritais, num jogo marcado para as 20:15, mas ainda sem campo atribuído, devido a questões com a iluminação.

Por seu lado, o Sporting, finalista vencido da última edição, derrotado pelo Desportivo das Aves, vai medir forças com o GS Loures, do Campeonato de Portugal, em Alverca, no campo de futebol Clube Alverca, às 20:45 de 20 de outubro, um sábado.

No dia 21 de outubro, um domingo, o Sporting de Braga vai defrontar, às 20:00, o Felgueiras 1932, igualmente do Campeonato de Portugal, no Estádio municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.

Lusa