Final do Europeu feminino de hóquei suspensa devido a falha de luz

O encontro esteve interrompido durante cerca de 15 minutos, quando faltavam jogar 2.41, na sequência de falhas sucessivas nos holofotes do Pavilhão Municipal da Mealhada, tendo sido retomado por breves instantes, antes de ser tomada a decisão de o suspender.

Contactada pela agência Lusa, a organização da prova recusou prestar qualquer informação sobre a data e o local em que serão disputados os minutos finais da partida, caso seja essa a opção escolhida.

Durante a interrupção, a GNR retirou os espetadores de uma das bancadas, uma vez que as chapas que revestem o pavilhão naquele local corriam o risco de se soltar devido à força do vento, situação que depois se repetiu em outras zonas recinto.

O furacão Leslie está a atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deverá prolongar-se até às 04:00 de hoje.

Lusa