Lágrimas e muita emoção em dia histórico para Gibraltar

O autor do golo que deu o triunfo histórico a Gibraltar foi marcado por Joseph Chipolina aos 50 minutos, na cobrança de um penálti.

Esta foi a primeira vitória oficial de Gibraltar, que já tinha somado em março deste ano um triunfo no curto percurso enquanto seleção (a federação está integrada na FIFA desde maio de 2016), mas num jogo particular, em casa, diante da Letónia (1-0).

Antes do apito inicial, registou-se um momento caricato: um engano levou a que, no estádio Vazgen Sargsyan Republican, em Yerevan, se ouvisse o hino nacional do Liechtenstein e não o de Gibraltar.

A seleção de Gibraltar está inserida no grupo 4 da Liga D da Liga das Nações, a mais recente competição de seleções da UEFA.