Tenista Del Potro sofre fratura no joelho e não deve voltar a jogar em 2018

"É um momento muito difícil para mim. Estou muito triste. É um golpe muito duro que me deixa sem forças. Não estou preparado para passar por outra recuperação", disse Del Potro, depois de conhecer os resultados dos exames realizados no sábado.

O número quatro do ranking mundial, de 30 anos, desconhece quanto tempo vai ficar afastado da competição, mas é quase certo que vai falhar as ATP Finals, em Londres, e só regressará aos courts no próximo ano.

Na quinta-feira, o tenista argentino foi obrigado a desistir frente ao croata Borna Coric, em jogo dos oitavos de final do Masters de Xangai, na China, depois de ter caído sobre o joelho direito, quando tentava uma aproximação à rede.



Lusa