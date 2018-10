Benfica prepara jogo frente ao Sertanense com algumas baixas

O treinador do clube da Luz, Rui Vitória, ainda não pode contar com Salvio e Franco Cervi, por se encontrarem ao serviço da seleção argentina, que defronta na terça-feira o Brasil. O chileno Nicolás Castillo também se encontra ao serviço da seleção, logo também é uma carta fora do baralho para já. João Félix e Yuri Ribeiro ainda estão ao serviço da seleção nacional portuguesa sub-21.

O defesa central Cristián Lema, vai falhar a partida da Taça de Portugal, para cumprir castigo pela expulsão no jogo com o FC Porto. No boletim clínico encontram-se o brasileiro Jardel, Filip Krovinovic e o lateral nigeriano Tyronne Ebuehi.

De regresso aos treinos devem estar os internacionais portugueses, Pizzi, Rúben Dias, Gedson Fernandes e Andrija Zivkovic, que foi suplente utilizado da Sérvia.