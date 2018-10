Koscielny anuncia retirada da seleção francesa

"Penso que dei aos bleus [França] tudo o que podia. Tenho 33 anos, joguei dois Europeus e um Mundial. A lesão não mudou nada. Os bleus chegaram ao fim para mim", assumiu o central dos ingleses do Arsenal, que sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles direito e falhou o Mundial 2018, no qual a França se sagrou campeã.

O defesa central, nascido em Tulle, admitiu, numa entrevista ao Canal +, que a vitória da seleção francesa no Campeonato do Mundo realizado na Rússia lhe causou um "dano psicológico superior ao da lesão" e reconheceu que, por momentos, desejou que os franceses não conquistassem o título.

Koscielny revelou que o selecionador Didier Deschamps não o apoiou como desejaria e que o contactou uma única vez, em setembro, para lhe dar os parabéns pelo aniversário, admitindo, todavia, que muita gente também o dececionou durante os meses que se seguiram à lesão. "Quando estás bem tens muitos amigos, quando estás lesionado esquecem-se de ti ao fim de algum tempo", desabafou o central do Arsenal.

Lusa